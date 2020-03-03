Названа точная дата возвращения Карри на паркет

Новости спорта:Лидер Уорриорс восстанавливался с октября прошлого года.

Защитник Голден Стэйт Уорриорс Стефен Карри может вернуться на площадку в матче с Торонто Рэпторс.

Вчера лидер команды успешно провел тренировку с Санта-Круз Уорриорс, фарм-клубом организации. Больше тренировок с ними у Стефа не намечено.

Ожидалось, что Карри мог вернуться на площадку в первый день марта, но главный тренер Стив Керр и медицинский персонал Голден Стэйт решили отложить его возвращение.

Двукратный MVP чемпионата в октябре сломал руку, из-за чего в нынешнем сезоне пока ограничился только 4 появлениями.

В отсутствие Карри Уорриорс занимают последнее место в таблице Западной конференции с худшим рекордом «регулярки» (13-48).

Голден Стэйт сыграет с Торонто в ночь на пятницу, 6 марта.