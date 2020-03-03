Когда Лиллард сможет сыграть в матче НБА

Защитник Портленд Трэйл Блэйзерс Дэмиен Лиллард вернется на площадку в следующем матче своей команды против Вашингтон Уизардс, о чем рассказал инсайдер Шэмс Чарания.
Лиллард не играл с середины февраля из-за повреждения паха и был вынужден пропустить Матч всех звезд.
В шести последних матчах без Дэмиена в составе Трэйл Блэйзерс потерпели четыре поражения.
В нынешнем сезоне Лиллард сыграл в 54 матчах, в среднем набирая 29,5 очка за игру, что является лучшим сезонным показателем баскетболиста в карьере.
Портленд примет Вашингтон в ночь на четверг, 5 марта.