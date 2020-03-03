Когда Лиллард сможет сыграть в матче НБА

Новости спорта:Дэмиен Лиллард вернется на площадку в следующем матче своей команды против Вашингтон Уизардс.

Защитник Портленд Трэйл Блэйзерс Дэмиен Лиллард вернется на площадку в следующем матче своей команды против Вашингтон Уизардс, о чем рассказал инсайдер Шэмс Чарания.

Лиллард не играл с середины февраля из-за повреждения паха и был вынужден пропустить Матч всех звезд.

В шести последних матчах без Дэмиена в составе Трэйл Блэйзерс потерпели четыре поражения.

В нынешнем сезоне Лиллард сыграл в 54 матчах, в среднем набирая 29,5 очка за игру, что является лучшим сезонным показателем баскетболиста в карьере.

Портленд примет Вашингтон в ночь на четверг, 5 марта.