Лень феерил в победном матче Сакраменто против Вашингтона (Видео)

Украинский центровой Сакраменто Кингз Алексей Лень результативно провел поединок регулярного чемпионата НБА против Вашингтон Уизардз, набрав 12 очков.
Всего украинец провел на паркете чуть менее 15-ти минут, за которые также 6 подборами и 1 блок-шотом. Он реализовал 6 из 8 бросков с игры.
Сакраменто выиграл три из четырех четвертей в матче, что позволило команде Алексея выиграть с преимуществом в 10 очков над столичной командой.
Обзор матча:
В следующем матче Кингз встретятся 6 марта против Филадельфии 76ерс.
НБА. Регулярный чемпионат
Сакраменто Кингз (27-34) — Вашингтон Уизардз (22-38) 133:126 (39:23, 37:26, 19:46, 38:31)
Сакраменто: Фокс (31), Богданович (21), Хилд (17), Джозеф (14), Джайлз (13), Лэнь (12 + 6 подборов + 1 блок), Барнс (10)
Вашингтон: Бил (35), Хатимура (19), Бертанс (18), Смит (13), Брайант (12), Робинсон (10)