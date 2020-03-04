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Киев-Баскет зазывает болельщиков на матч против турецкого гранда

Киев-Баскет зазывает болельщиков на матч против турецкого гранда
15:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта:Сегодня, 4 марта, в столичном Дворце спорта большой баскетбол.

4 марта в столичном Дворце спорта представитель Суперлиги Париматч "Киев-Баскет" сыграет с турецкой командой "Пинар Каршияка". Эта встреча состоится в рамках четвертьфинала Кубка Европы ФИБА. Напомним, что "Киев-Баскет" остался единственным представителем Украины в еврокубках.

В том, что на площадке будет жарко можно не сомневаться. Вместе с турецкой командой прилетят около 150 фанатов. Также активно покупают билеты и турки, проживающие в столице Украины. Поэтому поддержка гостям обеспечена и болельщикам "Киев-Баскет" придется постараться, чтобы перекричать турецких визави.

Что касается баскетболистов, то они уже показали, что заряжены побеждать. После финальной сирены недавнего матча "Киев-Баскет" - "Запорожье" (95:85) форвард киевлян Сергей Павлов и защитник гостей Лью Столлворт устроили драку. Впрочем, надеемся, что в еврокубковой игре обойдется без таких эмоций.

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"Нам нужна поддержка наших болельщиков на этой игре. Турки выкупили половину зала, но вторая половина должна болеть за нас. Наши фанаты должны быть агрессивными и громкими, а не как в церкви. Не каждый день в Украине гостит одна из топовых команд Турции", - сказал главный тренер БК "Киев-Баскет" Айнарс Багатскис.

Добавим, что ответный матч состоится в Измире 11 марта.

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Баскетбол, Новости баскетбола, БК Киев-Баскет, Кубок Европы ФИБА, БК Пинар Каршияка.
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