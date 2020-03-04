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FIBA перенесла олимпийскую квалификацию из-за коронавируса

FIBA перенесла олимпийскую квалификацию из-за коронавируса
14:36 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Организаторы позже сообщат дату и место проведения перенесенного турнира.

FIBA приняла решение перенести олимпийскую квалификацию по баскетболу 3х3. Турнир должен был состояться с 18 по 22 марта в Бангалоре (Индия), но в связи с распространяющимся коронавирусом, организаторы решили обезопасить участников, перенеся соревнования.

Новое место и дата проведения квалификации пока неизвестны, но FIBA и МОК вскоре сообщат о своем решении. Известно только, что квалификационный турнир должен пройти раньше, чем общий, который запланирован на 24-26 апреля в Венгрии.

Отметим, что сборная Украины также выступит в квалификации и поборется за путевку на Олимпиаду в Токио. Нашими соперниками по группе станут Иран, Япония, Туркменистан и Австралия.

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Напомним, что из-за коронавируса этап Кубка мира по биатлону в Нове Место пройдет без зрителей. Кроме того организаторы отменили пресс-конференции и запретили журналистам подходить к спортсменам ближе, чем на 1,5 метра.

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Баскетбол, ФИБА, Новости баскетбола, Коронавирус.
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