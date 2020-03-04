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Украинский баскетболист Герун вошел в десятку лучших новичков Еврокубка

Украинский баскетболист Герун вошел в десятку лучших новичков Еврокубка
17:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Владимир Герун вошел в десятку лучших новичков Еврокубка.

25-летний украинский центровой испанского баскетбольного клуба “Уникаха” Владимир Герун вошел в десятку лучших новичков Еврокубка по версии портала Eurohoops.

Владимир Герун занял в этом рейтинге 6 место, сообщает Basket.com.ua.

Десятку лучших составили: 1. Рашон Томас (“Партизан”), 2. Девин Уильямс ("Тофаш"), 3. Бонзи Колсон (“Дарушафака”), 4. Ненад Дмитриевич (“Ховентуд”), 5. Рашард Келли (“Тренто”), 6. Владимир Герун (“Уникаха”), 7. Энтони Клеммонс (“Монако”), 8. Алекс Пойтресс (“Галатасарай”), 9. Хави Лопес-Аростеги (“Ховентуд”), 10. Тайсон Перес (“Андорра”).

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Владимир Герун вернулся в Европу после выступления в NCAA в составе “Западной Вирджинии” и “Портленда”. Пятый сезон карьеры украинский баскетболист начал в составе представителя Еврокубка клуба "Уникаха". На стадии топ-16 он набирает в среднем за игру 5,8 очка и 3,0 подбора, а его команда досрочно обеспечила себе место в плей-офф.

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Баскетбол, БК Уникаха, Еврокубок, Новости баскетбола, Владимир Герун.
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