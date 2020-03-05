Денвер подписал защитника Лейкерса

Новости спорта:Отчисленный из Лейкерс Трой Дэниелс будет играть за Денвер.

Защитник Трой Дэниелс, ранее отчисленный из состава Лос-Анджелес Лейкерс, будет выступать за Денвер Наггетс после выхода на рынок свободных агентов.

Контракт игрока с новой командой будет подписан в ближайшее время. Вчера Дэниелс покинул рынок отказов.

Дэниелс в текущем сезоне провел 41 поединок за Лейкерс. В среднем за игру защитник набирал 4,2 очка и делал 1,1 подбора.

Денвер Наггетс (41-20) находится на третьем месте турнирной таблицы Западной конференции НБА. Впереди лишь два клуба из Лос-Анджелеса — Лейкерс и Клипперс.

В следующей игре Наггетс сыграют 6 марта против Шарлотт Хорнетс.