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Лень рассказал о своей адаптации в Сакраменто

Лень рассказал о своей адаптации в Сакраменто
14:07 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Украинский центровой Алексей Лень был обменян из Атланты в Сакраменто.

Перед дедлайном на обмены Алексей Лень был обменян из Атланты в Сакраменто. Это первый обмен в карьере экс-центрового Днепра.

"Получаю хороший опыт в Сакраменто. Побеждать всегда приятно. Мы выиграли 5-6 последних матчей. Я игрок-семифутер, поэтому могу привнести в команду уверенное присутствие в краске, ставить блок-шоты, собирать подборы. Думаю, что вписываюсь в команду с этими аспектами в своем арсенале.

Ты вписываешься в команду, когда играешь жестко. Это мой стиль игры. Выхожу на площадку и каждый раз отдаю все силы, проявляю старание.

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Чувствую себя отлично в Сакраменто. Я легко влился в команду. Здесь очень приятный коллектив. Каждый готов поддержать тебя в рабочем процессе. Хорошо вписался в команду.

С каждым днем чувствую себя лучше в команде. Одноклубники поддерживают меня, тренерский штаб отлично работает. Оставшиеся домашние матчи в этой сезоне нам по силам выиграть", - отметил новобранец Сакраменто.

Алексей Лень с момента обмена в Сакраменто провел 6 матчей. В среднем за игру центровой сборной Украины набирает по 6,7 очка, 8,2 подбора, а также ставит по 1,8 блок-шота.

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Баскетбол, БК Сакраменто, Новости баскетбола, Алексей Лэнь.
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