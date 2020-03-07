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Леброн установил новый рекорд (Видео)

Леброн установил новый рекорд (Видео)
10:37 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Леброн вошел в тройку игроков-рекордсменов по набранным очкам.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс стал третьим игроком в истории НБА, за карьеру набравшим 34 тысячи очков в регулярном чемпионате.

Больше Джеймса набрали только легендарные Карим Абдул-Джаббар (38387 очка) и Карл Мэлоун (36928).

Знаковым для ЛеБрона стал сегодняшний матч против Милуоки Бакс (113:103), в котором лидер Озерных набрал 37 очков при 8 подборах и 8 результативных передачах.

Всего в нынешнем сезоне 35-летний ЛеБрон набирает в среднем по 25,4 очка за игру и отдает лучшие в карьере 10,7 ассиста.

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Леброн Джеймс, Лейкерс, Новости спорта, Новости баскетбола.
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