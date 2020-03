Леброн установил новый рекорд (Видео)

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс стал третьим игроком в истории НБА, за карьеру набравшим 34 тысячи очков в регулярном чемпионате.

Больше Джеймса набрали только легендарные Карим Абдул-Джаббар (38387 очка) и Карл Мэлоун (36928).

Знаковым для ЛеБрона стал сегодняшний матч против Милуоки Бакс (113:103), в котором лидер Озерных набрал 37 очков при 8 подборах и 8 результативных передачах.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the 3rd player in @NBAHistory to score 34,000 points! pic.twitter.com/yLz03BKKIm