Претендент на победу в чемпионате Украины уволил тренера (Фото)

Новости спорта:Кирилл Большаков заменил Карлиса Мужниекса на посту главного тренера Прометея.

Дебютант Суперлиги Пари-Матч “Прометей” сменил главного тренера. Как сообщил президент клуба Владимир Дубинский в своем Facebook, по обоюдному согласию сторон было принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером команды Карлисом Муйжниексом.

Новым исполняющим обязанности главного тренера команды назначен спортивный директор клуба Кирилл Большаков.

“Прометей” занимает второе место в турнирной таблице, одержав под руководством латвийского специалиста 16 побед в 24 матчах регулярного чемпионата.

В последней игре команда из Каменского потерпела выездное поражение от “Николаева”.

Следующую игру “Прометей” проведет 13 марта на выезде против “Черкасских Мавп”.