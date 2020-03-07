Химик добыл важную победу над Одессой, Николаев сильнее Запорожья (Видео)

Новости спорта:"Химик" и "Николаев" одержали синхронные победы в баскетбольной Суперлиге.

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. "Химик" (Южный) на собственной площадке победил "Одессу" 88:77. "Николаев" дома обыграл "Запорожье" 95:88.

"Химик" выиграл первую четверть с преимуществом в +15, после чего хозяева уверенно довели дело до победы в черноморском дерби - 88:77. Самый результативный игрок матча: Льюис Салливан (24) - "Химик".

Видео матча:

В другом матче дня "Николаев" дома обыграл "Запорожье" 95:88. Самый результативный игрок матча: Квентин Петерсон (38) - "Николаев".

Видео матча:

Лидирует в чемпионате "Днепр" - 43 (24). На втором месте "Прометей" - 40 (24). "Химик" занимает третью позицию - 39 (25).

Напомним, 5 марта в баскетбольной Суперлиге "Николаев" на своей площадке победил "Прометей" (Каменское) 84:83.