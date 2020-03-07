В НБА произошла неожиданная тренерская отставка

Американский наставник Кенни Аткинсон неожиданно покинул пост главного тренера Бруклин Нетс. Как сообщает руководство клуба, стороны расторгли соглашение по обоюдному решению.
"После того, как мы с Кенни обсудили прогресс команды в течение этого сезона, мы пришли к выводу, что смена тренера будет лучшим решением в интересах команды. Это было очень сложное решение, однако мы уверены, что оно было необходимо.
Аткинсон помогал нам развивать наших игроков, строить собственную идентичность и культуру, из-за чего наш стиль стал узнаваемым за эти четыре сезона. Мы продолжим развивать тот фундамент, который он заложил. Кенни и его семья всегда будут частью Нетс и мы желаем им всего самого лучшего", - сказал менеджер команды Син Маркс.
Ныне же команду будет возглавлять ассистент Аткинсона - Жак Вон. Интересно, что новый тренер ранее играл за Нетс в 2004-2006 годах.
Отметим, что за почти четыре сезона Кенни добыл 118 побед и потерпел 190 поражений. Таким образом, его процент побед (38,3%) является одним из худших в НБА в течение этого времени. Бруклин Нетс ныне занимает седьмое место в Восточной конференции.