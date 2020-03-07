В НБА произошла неожиданная тренерская отставка

Новости спорта:Нью-йоркский клуб и менеджер Кенни Аткинсон решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

Американский наставник Кенни Аткинсон неожиданно покинул пост главного тренера Бруклин Нетс. Как сообщает руководство клуба, стороны расторгли соглашение по обоюдному решению.

"После того, как мы с Кенни обсудили прогресс команды в течение этого сезона, мы пришли к выводу, что смена тренера будет лучшим решением в интересах команды. Это было очень сложное решение, однако мы уверены, что оно было необходимо.

Аткинсон помогал нам развивать наших игроков, строить собственную идентичность и культуру, из-за чего наш стиль стал узнаваемым за эти четыре сезона. Мы продолжим развивать тот фундамент, который он заложил. Кенни и его семья всегда будут частью Нетс и мы желаем им всего самого лучшего", - сказал менеджер команды Син Маркс.

Ныне же команду будет возглавлять ассистент Аткинсона - Жак Вон. Интересно, что новый тренер ранее играл за Нетс в 2004-2006 годах.

Отметим, что за почти четыре сезона Кенни добыл 118 побед и потерпел 190 поражений. Таким образом, его процент побед (38,3%) является одним из худших в НБА в течение этого времени. Бруклин Нетс ныне занимает седьмое место в Восточной конференции.