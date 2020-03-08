Днепр обыграл Черкасских Мавп, Киев-Баскет победил Харьковских Соколов

Новости спорта:Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги.

"Днепр" на своей площадке победил "Черкасских Мав" 103:95. "Киев-Баскет" обыграл на выезде в овертайме "Харьковских Соколов" 98:95.

Днепряне продлили свою победную серию. Седьмую подряд победу команда из Днепра добыла в домашней игре с "Черкасскими Мавпами" - 103:95. Самый результативный игрок матча: Сеад Хаджифейзович (28) - "Черкасские Мавпы".

В другом матче дня "Харьковские Соколы" уступили дома в овертайме "Киев-Баскет" 95:98. Самый результативный игрок матча: Делван Грэм (37) - "Харьковские Соколы".

Лидирует в чемпионате "Днепр" - 45 (25). На втором месте "Киев-Баскет" - 40 (23). Третья позиция у "Прометея" - 40 (24).

Напомним, 7 марта в баскетбольной Суперлиге "Химик" (Южный) на собственной площадке победил "Одессу" 88:77, а "Николаев" дома обыграл "Запорожье" 95:88.