Игрок сборной Украины оштрафован на приличную сумму из-за драки (Видео)

Новости спорта:Алексей Лень узнал вердикт НБА по поводу стычки с Макколлумом.

Центровой Сакраменто Кингз Алексей Лэнь был оштрафован на 15 тысяч долларов за стычку с защитником Портленд Трэйл Блэйзерс Си Джеем Макколлумом.

Инцидент произошел в третьей четверти победного для Кингз матча регулярного чемпионата (123:111). Оба баскетболиста получили по техническому фолу.

Макколлума по итогам конфликта оштрафовали на 20 тысяч долларов за толчок украинца и попытку спровоцировать Алексея.

Лэнь перебрался в Сакраменто в феврале в рамках обмена из Атланта Хокс. В 9 матчах за Кингз он в среднем набирает 6,6 очка при показателе в 7,1 подбора. Вчера он установил рекорд результативности в составе Кингз.