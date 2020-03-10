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Карри пропустил тренировку Голден Стэйт

Карри пропустил тренировку Голден Стэйт
07:50 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Звездный разыгрывающий выбыл на несколько дней из-за болезни.

В рамках поединка регулярного чемпионата Национальной баскетбольной Ассоциации против Торонто Рэпторс возвращение на паркет совершил Стефен Карри (121:113).

Однако через несколько он опять вылетел из обоймы. Главный тренер Голден Стэйт Уорриорз Стив Керр заявил, что игрок восстанавливается, однако его участие в следующем матче под вопросом.

Отметим, что врачи клуба также сообщили о том, что у Карри - сезонный грипп.

"С ним все хорошо, но он недостаточно восстановился, чтобы продолжать тренировки. Посмотрим на его состояние в ближайшие несколько дней", - рассказал наставник.

В матче с Торонто двукратный MVP лиги набрал 23 очка, 7 передач и 6 подборов.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, БК Голден Стэйт Уорриорз.
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