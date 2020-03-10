Карри пропустил тренировку Голден Стэйт

Новости спорта:Звездный разыгрывающий выбыл на несколько дней из-за болезни.

В рамках поединка регулярного чемпионата Национальной баскетбольной Ассоциации против Торонто Рэпторс возвращение на паркет совершил Стефен Карри (121:113).

Однако через несколько он опять вылетел из обоймы. Главный тренер Голден Стэйт Уорриорз Стив Керр заявил, что игрок восстанавливается, однако его участие в следующем матче под вопросом.

Отметим, что врачи клуба также сообщили о том, что у Карри - сезонный грипп.

"С ним все хорошо, но он недостаточно восстановился, чтобы продолжать тренировки. Посмотрим на его состояние в ближайшие несколько дней", - рассказал наставник.

В матче с Торонто двукратный MVP лиги набрал 23 очка, 7 передач и 6 подборов.