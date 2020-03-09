Промо Финала четырех Кубка Украины по баскетболу (Видео)

В Южном пройдет Финал четырех Кубка Украины по баскетболу среди мужских команд. Как сообщает официальный сайт ФБУ, 14 и 15 марта за трофей будут бороться его действующий обладатель «Днепр», хозяин Финала четырех чемпион Украины «Химик», участник плей-офф Кубка Европы FIBA «Киев-Баскет» и БК «Одесса».