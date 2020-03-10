ЛеБрон пропустит несколько матчей Лейкерса в NBA

Новости спорта:Лидер Лос-Анджелеса ранее уже пропускал матчи регулярки из-за подобной травмы.

Участие форварда Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрона Джеймса в ближайшем матче регулярного чемпионата НБА против Бруклин Нетс находится под вопросом из-за повреждения паха.

Ранее в этом сезоне Джеймс уже пропускал несколько матчей регулярки из-за аналогичного повреждения.

ЛеБрон в текущем сезоне в среднем за матч набирает 25,7 очка, делает 7,8 подборов и 10,6 передачи.

Напомним, что ранее Джейммс покорил ряд достижений в Лиге. ЛеБрон стал первым игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл в матчах против всех 30 команд ассоциации. Также лидер Лейкерс — единственный игрок в истории НБА, набравший 30000 очков, 9000 подборов и 9000 передач

Лейкерс на данный момент занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. Матч с Бруклином запланирован в ночь с 10 на 11 марта.