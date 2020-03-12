Киев-Баскет вылетел из Кубка Европы FIBA, проиграв во второй раз Каршияке

Новости спорта:Киев-Баскет дважды уступил турецкой "Каршияке".

Вице-чемпион Украины "Киев-Баскет" проиграл турецкому клубу "Каршияка" и во втором четвертьфинальном матче Кубка Европы FIBA (67:88) и выбыл из турнира.

В Турции украинский клуб должен был отыграть после поражения в Киеве 18 очков. Команда Айнарс Багатскиса даже выиграла первую четверть, но дальше хозяева имели заметное преимущество и довели дело до победы 88:67.

Самым результативным в составе гостей стал Сергей Павлов (23).

Напомним, "Киев-Баскет" проиграл турецкому клубу "Каршияка" 71:89 в первом четвертьфинальном матче Кубка Европы FIBA.