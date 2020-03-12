ФБУ решила завершить все соревнования по баскетболу: кому отдадут чемпионство

Новости спорта:Баскетбольный сезон в Украине завершается досрочно из-за коронавируса.

Федерация баскетбола Украины приняла тяжелое решение, касаемо завершения сезона в чемпионата Украины в мужских и женских дивизионах А (Суперлига) и Б (Высшая лига).

Также будет приостановлен и чемпионат среди команд 3х3.

Данное решение было принято на экстренном онлайн-заседании исполкома ФБУ, который созвали после решения Кабмина ввести карантин по всей Украине.

Согласно официальному решению ФБУ, определение призеров в чемпионатах состоится согласно рейтингу команд на время завершение соревнования.

Первое место в таблице Суперлиги занимает Днепр, у которого 20 побед в 25 матчах. Киев-Баскет сыграл только 23 матча и выиграл 17 из низ, а у Прометея 16 побед в 24 встречах.