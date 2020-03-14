Клуб Суперлиги распустил команду (Видео)

Новости спорта:"Николавев" принял решение отпустить всех игроков

В связи с решением исполкома ФБУ о прекращении чемпионата Украины 2019/2020 среди команд суперлиги и высшей лиги, 13 марта 2020 состоялось собрание игроков, тренерского состава и руководства МБК Николаев, на котором было объявлено о том что по согласованию с агентами игроков контракты на сезон 2019/2020 считаются утратившими силу.

Игроки и тренеры не привлекаются к тренировкам и в праве покинуть расположение клуба. Согласно контрактным обязательствам клуб осуществляет все необходимые выплаты, включая бонусы игрокам, тренерам, техническому персоналу и администрации, легионерам предоставляются авиабилеты на обратный перелет.

Игроки, остающиеся в Николаеве имеют право на индивидуальные тренировки в игровом и тренажерном залах для поддержания физической формы до момента подписания контракта с другим клубом, но не позднее 1 июня 2020.

Президент МБК Николаев Андрей Черепанов: Мы обязаны выполнять решение ФБУ , продиктованное объективной реальностью и постановлением правительства. Вдвойне обидно , что чемпионат прекращен на этапе, когда наша команда наконец-то оправилась от травм, болезней, преодолела некоторые внутренние противоречия и обрела свой стиль игры, свою уникальность и нацеленность на результат.

Я благодарен каждому, с кем довелось работать в этом сезоне, с кем приходилось разделять неудачи и радоваться успехам, преодолевать трудности и находить верные решения. Мы не говорим прощай, мы говорим до свидания, до новых встреч на корте или в жизни. Мы заканчиваем сезон с чувством сожаления и одновременно с чувством взаимной симпатии и благодарности друг другу.

Главный тренер МБК Николаев Виталий Черний: Вынужден принять форс мажорные обстоятельства прекращения чемпионата и не смотря ни на что хочу поблагодарить ребят за ту самоотдачу и проявленную волю практически во всех играх и особенно в двух последних, когда уже в полном составе мы доказали, что мы умеем хорошо играть, умеем побеждать и оправдывать надежды наших замечательных болельщиков.

Я обращаюсь к каждому из игроков, хочу пожелать им карьерного роста в каком бы клубе, в какой бы стране они ни играли Николаев всегда останется для них школой, тем местом куда приятно возвращаться, где остались ваши друзья, где вас помнят и всегда вам рады.