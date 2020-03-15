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У одноклубника Михайлюка диагностировали коронавирус

У одноклубника Михайлюка диагностировали коронавирус
10:19 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Кристиан Вуд стал третьим баскетболистом НБА, который сдал положительный анализ на коронавирус.

Центровой «Детройт Пистонс» Кристиан Вуд сдал положительный анализ на коронавирус. Отмечается, что на данный момент баскетболист, выступающий в одной команде с украинцем Святославом Михайлюком, не испытывает проблем со здоровьем, однако находится на карантине, сообщают американские СМИ.

Вуд стал третьим игроком НБА, у которого обнаружен коронавирус. Ранее аналогичный диагноз поставили баскетболистам «Юты Джаз» - центровому Руди Гоберу и защитнику Доновану Митчеллу.

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Напомним, регулярный чемпионат НБА экстренно прекратили после подтверждения вируса COVID-19 у Гобера. Впрочем, руководство Лиги хочет завершить нынешний сезон чемпионата, отказавшись от части матчей. Возобновить чемпионат НБА планируют не раньше чем через месяц.

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, Святослав Михайлюк, Крістіан Вуд.
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