У одноклубника Михайлюка диагностировали коронавирус

Новости спорта:Кристиан Вуд стал третьим баскетболистом НБА, который сдал положительный анализ на коронавирус.

Центровой «Детройт Пистонс» Кристиан Вуд сдал положительный анализ на коронавирус. Отмечается, что на данный момент баскетболист, выступающий в одной команде с украинцем Святославом Михайлюком, не испытывает проблем со здоровьем, однако находится на карантине, сообщают американские СМИ.

Вуд стал третьим игроком НБА, у которого обнаружен коронавирус. Ранее аналогичный диагноз поставили баскетболистам «Юты Джаз» - центровому Руди Гоберу и защитнику Доновану Митчеллу.

Напомним, регулярный чемпионат НБА экстренно прекратили после подтверждения вируса COVID-19 у Гобера. Впрочем, руководство Лиги хочет завершить нынешний сезон чемпионата, отказавшись от части матчей. Возобновить чемпионат НБА планируют не раньше чем через месяц.