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Богдан Близнюк - лучший нападающий Суперлиги сезона-2019/20

Богдан Близнюк - лучший нападающий Суперлиги сезона-2019/20
16:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта:Баскетболист сборной Украины сыграл в 23 матчах и в среднем набирал 10,6 очка.

Богдан Близнюк из "Киев-Баскета" признан лучшим форвардом в прошлом сезоне в Суперлиге, сообщает сайт ФБУ.

Баскетболист сборной Украины в своем первом сезоне в Украине сыграл в 23 матчах и в среднем набирал 10,6 очка при показателе в 4,8 подборов.

Ранее Суперлига признала Дениса Лукашова из "Прометея" лучшим защитником чемпионата, а Андрея Войналовича из "Химика" - лучшим молодым игроком сезона.

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Напомним, Федерация баскетбола Украины приняла решение досрочно завершить сезон в Суперлиге в связи с пандемией коронавируса. Чемпионом страны признали лидера регулярного чемпионата - "Днепр". "Киев-Баскет" второй год подряд достались серебряные медали первенства. Бронзовые медали выиграл дебютант элиты "Прометей".

Ранее Суперлига признала Дениса Лукашова из "Прометея" лучшим защитником чемпионата, а Андрея Войналовича из "Химика" - лучшим молодым игроком сезона.

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Баскетбол, Суперлига, Новости баскетбола, Богдан Близнюк.
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