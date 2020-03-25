Барселона планирует сократить на 70% зарплату баскетболистам

Новости спорта:Руководство "Барселоны" уже проинформировало все заинтересованные стороны о своем намерении

Руководство испанского баскетбольного клуба "Барселона" настаивает на сокращении на 70% заработной платы игрокам из-за вызванного пандемией коронавируса финансового кризиса.

По информации Mundo Deportivo, руководство "Барселоны" уже проинформировало все заинтересованные стороны о своем намерении, а американский защитник Малкольм Дилейни без разрешения руководства покинул расположение команды и вернулся на родину.

Напомним, что за основную команду "Барселоны" с 2018 года выступает центровой сборной Украины Артем Пустовой.

Сейчас баскетбольный чемпионат Испании остановлен до 24 апреля из-за пандемии коронавируса. На момент остановки чемпионата "Барселона" возглавляла турнирную таблицу - 19 побед в 23-х поединках.

Ранее о намерении сократить зарплаты игрокам сообщили и другие испанские баскетбольные клубы.