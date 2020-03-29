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Клуб Михайлюка поможет в оказании помощи зараженным коронавирусом

Клуб Михайлюка поможет в оказании помощи зараженным коронавирусом
16:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта:Детройт предлагает использовать свою базу для тестирования на вирус, размещения больных, а также в качестве места для ночлега медицинских работников.

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Детройт" предложил использовать новую тренировочную базу команды для оказания помощи зараженным коронавирусом.

Этот вопрос находится в процессе обсуждения, сообщает ФБУ.

"Пистонс" предлагают использовать базу для тестирования на вирус, размещения больных, а также в качестве места для ночлега медицинских работников.

Партнер Михайлюка Вуд выздоровел от коронавируса

Напомним, чемпионат НБА приостановил сезон из-за пандемии COVID-19. Недавно атакующий защитник сборной Украины Святослав Михайлюк, который представляет именно "Детройт Пистонс", сообщил о том, что его тест на коронавирус дал отрицательный результат.

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Баскетбол, НБА, БК Детройт, Новости баскетбола, Коронавирус.
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