В НБА могут удержать 25% зарплат в случае отмены сезона

Новости спорта:Национальная баскетбольная ассоциация совместно с юристами и профсоюзами обсуждают удержание 25 процентов зарплат игроков в случае отмены регулярного сезона.

НБА продолжает надеяться на возобновление матчей, но готовится к наихудшему сценарию, сообщает ESPN.

Согласно коллективного договора, игроки теряют 1 процент зарплат за каждый отмененный матч в случае форс-мажора. Эпидемия коронавируса автоматически станет таким юридическим обоснованием.

Если дополнительное соглашение не заключат, игроки будут получать полную заработную плату, часть которой будут обязаны вернуть по окончании сезона. Лига планирует удерживать эти выплаты заранее, чтобы обезопасить себя от ситуации, когда необходимо будет требовать выплат от каждого баскетболиста. Средства планируют удерживать в специальном фонде, из которого они будут выплачены каждому, если сезон завершится по полному расписанию.

Ранее сообщалось, что НБА рассматривает вариант, при котором матчи плей-офф пройдут на одной локации, а серии будут проводиться в формате до двух побед.