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Клуб НБА завершил карантин - игрок вылечился от коронавируса
07:29 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Заразившийся представитель "Денвера" полностью здоров.

Баскетболисты "Денвер Наггетс" прошли 14-дневный карантин, сообщает на своей странице в "Твиттере" обозреватель Марк Медина. Ни у кого из игроков симптомов заражения коронавирусом не обнаружено.

Напомним, в середине минувшего месяца стало известно, что один из членов клуба из Колорадо заразился коронавирусом. Его имя не называлось, но после этого все игроки и персонал вынуждены были уйти на двухнедельную самоизоляцию и придерживаться жёсткого карантина.

На данный момент известно, что заразившийся представитель "Денвера" полностью здоров.

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Напомним, США лидируют в мире по количеству случаев заражения коронавирусом. В стране зарегистрировано более 235 тысяч человек с таким диагнозом. Жертвами COVID-19 в США стали более 4500 человек.

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Баскетбол, НБА, Карантин, Коронавирус, БК Денвер Наггетс.
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