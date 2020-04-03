Баскетбольную арену Pionir в Белграде превратили в больницу

Новости спорта:Сейчас на площадке арены разместили около 500 коек для зараженных коронавирусом.

Знаменитую баскетбольную арену Pionir в Белграде, которая с 2016 года носит имя известного сербского игрока и тренера Александара Николича, переоборудовали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Арену пока не задействовали в медицинских нуждах, а лишь подготовили на случай пиковой нагрузки на существующую сеть лечебных учреждений.

Напомним, что на арене Pionir в Белграде выступали баскетбольные клубы "Партизан" и "Црвена Звезда", проходили матчи чемпионата Европы 1975 года, финал Евролиги 1977 года и другие международные соревнования.

Сербия не относится к наиболее зараженным коронавирусом странам. Власть решила перестраховаться после бурного роста заболеваемости в Италии и Испании. Карантин в стране ввели 20 марта, когда количество зараженных достигло 185 человек.