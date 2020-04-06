Назван лучший блокирующий украинской Суперлиги

Новости спорта:Американец делал 2,0 блок-шота в среднем за матч.

Центровой "Одессы" Рамэл Браун стал лучшим блокирующим сезона-2019/20 в украинской Суперлиге, сообщает сайт ФБУ.

Американец делал 2,0 блок-шота в среднем за матч, что является лучшим показателем чемпионата. Второе место занял Максим Корниенко из "Днепра" (1,46 блок-шота в среднем за игру). Третья позиция у игрока "Николаева" Кевина Бристоля (1,43).

Всего в прошлом сезоне Браун сыграл 24 матча за "Одессу". В среднем за игру 27-летний центровой набирал 6,8 очка и делал 7 подборов.

Напомним, что MVP прошлого сезона в украинской Суперлиге стал защитник "Днепра" Джаред Террелл. Лучший центровой - Майкл Майерс ("Прометей"), лучший форвард - Богдан Близнюк ("Киев-Баскет"), лучший защитник - Денис Лукашов ("Прометей"), лучший молодой игрок - Андрей Войналович ("Химик").