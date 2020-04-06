Скачать
Понедельник, 06.04.2020
ФИФА не будет досрочно заканчивать сезон
ФИФА не будет досрочно заканчивать сезон
У Гвардиолы умерла мать от коронавируса
У Гвардиолы умерла мать от коронавируса
Виллиан рассказал о сложностях в переговорах по контракту с Челси
Виллиан рассказал о сложностях в переговорах по контракту с Челси
Строумэн стал чемпионом WWE
Строумэн стал чемпионом WWE

Назван лучший блокирующий украинской Суперлиги

Назван лучший блокирующий украинской Суперлиги
19:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта:Американец делал 2,0 блок-шота в среднем за матч.

Центровой "Одессы" Рамэл Браун стал лучшим блокирующим сезона-2019/20 в украинской Суперлиге, сообщает сайт ФБУ.

Американец делал 2,0 блок-шота в среднем за матч, что является лучшим показателем чемпионата. Второе место занял Максим Корниенко из "Днепра" (1,46 блок-шота в среднем за игру). Третья позиция у игрока "Николаева" Кевина Бристоля (1,43).

Всего в прошлом сезоне Браун сыграл 24 матча за "Одессу". В среднем за игру 27-летний центровой набирал 6,8 очка и делал 7 подборов.

У Гвардиолы умерла мать от коронавируса

Напомним, что MVP прошлого сезона в украинской Суперлиге стал защитник "Днепра" Джаред Террелл. Лучший центровой - Майкл Майерс ("Прометей"), лучший форвард - Богдан Близнюк ("Киев-Баскет"), лучший защитник - Денис Лукашов ("Прометей"), лучший молодой игрок - Андрей Войналович ("Химик").

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, Суперлига, Новости спорта, Рамел Браун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Неймар оконфузился во время игры в футбол на карантине (Видео)
02 "Высокомерный подонок": Лопес "наехал" на Ломаченко
03 Роналду хочет вернуться в Реал
04 Строумэн стал чемпионом WWE
05 Виллиан рассказал о сложностях в переговорах по контракту с Челси
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь