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Игрок НБА дает четверть миллиона долларов жителям Бостона

Игрок НБА дает четверть миллиона долларов жителям Бостона
21:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Тэйтум принял такое решение на фоне дальнейшего распространения коронавируса.

Защитник "Бостон Селтикс" Джейсон Тэйтум принял решение выделить $ 250 тыс. для поддержки нуждающегося населения Бостона (штат Массачусетс, США). Об этом он рассказал на своей странице в "Инстаграме".

Кроме этого, Тэйтум скооперировался с защитником "Вашингтон Уизардс" Брэдли Билом для помощи Сент-Луису (штат Миссури, США), который является для них родным городом. Баскетболисты пожертвуют также $ 250 тыс.

У Гвардиолы умерла мать от коронавируса

Напомним, на сегодняшний день в США зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения новой формой коронавируса (более 330 тыс.). США — третья страна в мире по числу смертельных случаев, связанных с коронавирусом (более 9600).

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Все по теме:

США, Баскетбол, НБА, Карантин, Джейсон Тейтум.
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