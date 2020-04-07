НБА не будет принимать решений до мая

Новости спорта:НБА не будет принимать решений о будущем сезона как минимум до мая.

Адвокат и комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер прокомментировал будущее нынешнего сезона.

По его словам, пока слишком рано делать какие-либо прогнозы по \тому поводу, сообщает ESPN.

"Нужно принять тот факт, что по крайней мере в апреле не выйдет что-либо решить по сезону. Еще слишком рано говорить о том, что будет происходить через пару недель. Это, однако, не означает, что мы сможем делать прогнозы до начала мая", - заявил комиссар НБА.

НБА приостановила сезон из-за пандемии коронавируса с 12 марта. Ассоциация рассматривает вариант завершения сезона, при котором матчи плей-офф пройдут на одной локации. Серии при этом будут проводиться в формате до двух побед.