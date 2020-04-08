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Михайлюк сходил с ума, играл в видеоигры

Михайлюк сходил с ума, играл в видеоигры
10:22 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Святослав Михайлюк рассказал о карантине в США.

Игрок Детройта и сборной Украины Святослав Михайлюк уже вернулся к тренировкам, но по его словам, сделать это было непросто. Украинец рассказал о том, как проходит карантин в США, а также о заразившемся коронавирусом одноклубнике.

"Тут запрещено собираться в компании более 10 человек. Две недели назад я начал тренироваться. До этого сходил с ума. Играл в видеоигры. Сейчас тут сложно найти зал для тренировок, потому что все закрыто из-за карантина. Мы договорились с одним из частных спортзалов, но он не всегда открыт. Если нет возможности тренироваться в помещении, то остается только улица.

Сейчас, когда не видимся, мы все находимся в интерактивном чате и стараемся общаться. Когда стало известно, что Вуд заразился, в его сторону не было никакой агрессии. Все его поддерживали. И мы все понимали, что у молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет шансы легче перенести вирус намного больше", - цитирует игрока официальный сайт ФБУ.

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Ранее сообщалось, что тест на коронавирус у Михайлюка оказался отрицательным.

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Баскетбол, НБА, Новости спорта, Святослав Михайлюк.
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