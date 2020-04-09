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Михайлюк: Все думают, что, игры будут летом в Вегасе

Михайлюк: Все думают, что, игры будут летом в Вегасе
08:21 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Святослав Михайлюк рассказал о вариантах продолжения сезона НБА.

Атакующий защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк рассказал, какой формат возобновления сезона в НБА кажется наиболее реальным.

"Те команды, которые не попадают в плей-офф, уже мысленно готовятся к тому, что продолжения сезона не будет. Доктора связываются с нами каждый день, менеджмент команды даёт нам новости, как только они появляются. У нас были командные разговоры — в одном звонке участвовало 30-40 человек. Главный менеджер говорил, а все слушали.

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Что касается информации, которая гуляет внутри лиги, то все думают, что, возможно, игры будут летом в Вегасе. Каждая команда сыграет по четыре игры и начнётся плей-офф. Никто не знает точно — может быть всё что угодно. Таким командам, как "Сакраменто", "Мемфис", "Портленд", немного отстающим от зоны плей-офф, нужно сыграть и определиться, кто попадет в восьмёрку", — рассказал Михайлюк во время прямого эфира в "Инстаграме".

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Баскетбол, НБА, Новости спорта, Святослав Михайлюк.
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