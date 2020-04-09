Скачать
Четверг, 09.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Неизвестный застрелил бойца Bellator
Неизвестный застрелил бойца Bellator
Легенда Атлетико умер от коронавируса
Легенда Атлетико умер от коронавируса
Из тюрьмы - в дворец: где живет Роналдиньо под домашним арестом
Из тюрьмы - в дворец: где живет Роналдиньо под домашним арестом
Количество городов-хозяев Евро-2020 может сократиться
Количество городов-хозяев Евро-2020 может сократиться

Украинский баскетболист Санон снова попробует зацепиться в НБА

Украинский баскетболист Санон снова попробует зацепиться в НБА
13:20 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Иссуф Санон вновь попробует закрепиться в главной баскетбольной лиге мира.

Санон перед стартом прошлого сезона на правах аренды перешел из Олимпии в Днепр. В НБА права на перспективного украинца после февраля принадлежат Нью-Йорку.

"С Днепром у меня был контракт на один сезон и есть еще один сезон по контракту с Олимпией, и, если ничего не поменяется, я туда вернусь.

По Никс я сам не всю ситуацию знаю, о чем мне говорить? Буду играть за Никс в Летней лиге. По сезону НБА следил за всеми командами, все знают Нью-Йорк – команда с большими амбициями, но они сейчас в процессе перестройки – посмотрим, что из этого всего выйдет. Не могу сказать, что я очень хочу именно в город Нью-Йорк – мне главное баскетбол", - рассказал Санон в интервью официальному сайту Федерации баскетбола Украины.

У Гвардиолы умерла мать от коронавируса

Иссуф Санон в сезоне 2019-2020 помог Днепру выиграть золотые медали Суперлиги. В матчах чемпионата Украины защитник национальной сборной в среднем за игру набирал по 13,4 очка, 4,7 подбора и 1,8 передачи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Новости спорта, Иссуф Санон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Памятный гол Реброва Барселоне на Камп Ноу (Видео)
02 Легенда Атлетико умер от коронавируса
03 Форвард Шахтера Мораес хочет вернуться в Сантос
04 Transfermarkt снизил стоимость футболистов, Цыганков подешевел на € 4 миллиона
05 Из тюрьмы - в дворец: где живет Роналдиньо под домашним арестом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь