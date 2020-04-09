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Новички НБА "живут от зарплаты до зарплаты"

Новички НБА "живут от зарплаты до зарплаты"
13:49 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Спортсмен рассказал о тонкостях зарплат в баскетболе.

Защитник Портленда Си Джей Макколлум в эфире NBC Sports заявил, что многие молодые баскетболисты не получают достойной заработной платы.

"Нас не стоит жалеть. У меня нет проблем с финансами, так как опытные игроки получают миллионы долларов.

А вот те, кто проводит первые годы в НБА, "живут от зарплаты до зарплаты". Они нанимают финансовых помощников и пытаются правильно распорядиться бюджетом.

Неважно, есть у вас деньги, или их нет, кризис все равно коснется вас или ваших близких", - заявил спортсмен.

Месси и Роналду зарабатывают больше 100 миллионов евро

Напомним, ранее НБА предложила сократить зарплаты игрокам и сотрудникам в два раза из-за коронавируса.

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Баскетбол, НБА, Си Джей МакКоллум.
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