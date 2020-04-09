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Месси и Роналду зарабатывают больше 100 миллионов евро

Месси и Роналду зарабатывают больше 100 миллионов евро
13:26 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Месси зарабатывает больше других, Криштиану - второй.

Авторитетное издание France Football подсчитало доходы ведущих футболистов. При этом, учитывались не только зарплаты, но и бонусы и личные рекламные контракты. В результате в нынешнем непростом сезоне больше других заработал лидер "Барселоны" Лионель Месси - 131 млн евро. Аргентинец на 15 млн опередил своего извечного соперника Криштиану Роналду, который, напомним, в нынешнем году первым преодолеет отметку 1 млрд евро.

Ни одному из футболистов не удалось больше преодолеть отметку в 100 млн евро. Самый дорогой футболист Килиан Мбаппе в нынешнем сезоне заработал 27 млн евро и замкнул первую десятку.

1. Лионель Месси ("Барселона") 131 млн

2. Криштиану Роналду ("Ювентус") 118 млн

3. Неймар ("ПСЖ") 95 млн

4. Гарет Бэйл ("Реал") 38 млн

5. Антуан Гризманн ("Барселона") 38 млн

6. Эден Азар ("Реал") 38 млн

7. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе") 34 млн

8. Рахим Стрелинг ("Манчестер Сити") 33 млн

9. Роберт Левандовски ("Бавария") 29 млн

10. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") 27 млн

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Криштиану Роналду, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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