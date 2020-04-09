ФБУ объявила музыкальный конкурс среди баскетбольных фанатов

Новости спорта:Федерация баскетбола Украины (ФБУ) и ее технический партнер компания Errea Sport Ukraine объявляют конкурс на мелодичное проведения карантина.

Об этом информирует пресс служба ФБУ.

"Для нас баскетбол - это музыка спортивной жизни. К сожалению, в условиях карантина полноценно играть в баскетбол невозможно. Зато можно заниматься другим своим увлечением или хобби, в частности музыкой. Поэтому предлагаем нашим подписчикам выложить короткий ролик в социальные сети на котором будете сняты, как вы или ваш знакомый выполняете любой фрагмент музыкального произведения", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что будут уместными любые инструменты и креатив. Важно чтобы в кадре был баскетбольный атрибут, в частности мяч, баскетбольная форма или что-то другое связано с баскетболом, если это Errea - победителю дополнительный бонус.

Видео нужно публиковать с хэштегом #basketballmusic в открытом доступе. Организаторы выберут три лучших работы, а после этого победителя определят путем подсчета лайков. Конкурс продлится до 1 мая.

"Авторы лучших видео получат крутые призы от компании Errea Sport Ukraine", - отмечается в релизе.