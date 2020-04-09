ФИФА не будет обновлять рейтинг из-за карантина

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) выступила с сообщением, в котором отметила об отсутствии в связи с пандемией международных матчей и соответственно движению в рейтинге федерации, за исключением минимальных в нижней части реестра.
Список должен по графику обновиться сегодня, 9 апреля, информирует пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Украина занимает в зафиксированном от 20 февраля рейтинге 24-ю позицию, имея коэффициент 1537 баллов. Среди европейских команд "сине-желтые" - 15-е.
Соперники сборной Украины в финальном турнире чемпионата Европы занимают следующие места: Голландия - 14-я, Австрия - 26-я.
Текущий рейтинг ФИФА:
1. Бельгия - 1765
2. Франция - 1733
3. Бразилия - 1712
4. Англия - 1661
5. Уругвай - 1645
6. Хорватия - 1642
7. Португалия - 1639
8. Испания - 1636
9. Аргентина - 1623
10. Колумбия - 1622 ...
24. УКРАИНА - 1537.
Всего в рейтинг-листе 207 футбольных ассоциаций мира.