ФИФА не будет обновлять рейтинг из-за карантина

Новости спорта:Рейтинг ФИФА остается без изменений из-за отсутствия матчей.

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) выступила с сообщением, в котором отметила об отсутствии в связи с пандемией международных матчей и соответственно движению в рейтинге федерации, за исключением минимальных в нижней части реестра.

Список должен по графику обновиться сегодня, 9 апреля, информирует пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Украина занимает в зафиксированном от 20 февраля рейтинге 24-ю позицию, имея коэффициент 1537 баллов. Среди европейских команд "сине-желтые" - 15-е.

Соперники сборной Украины в финальном турнире чемпионата Европы занимают следующие места: Голландия - 14-я, Австрия - 26-я.

Текущий рейтинг ФИФА:

1. Бельгия - 1765

2. Франция - 1733

3. Бразилия - 1712

4. Англия - 1661

5. Уругвай - 1645

6. Хорватия - 1642

7. Португалия - 1639

8. Испания - 1636

9. Аргентина - 1623

10. Колумбия - 1622 ...

24. УКРАИНА - 1537.

Всего в рейтинг-листе 207 футбольных ассоциаций мира.