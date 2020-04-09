БК Химик подписал новый контракт с защитником сборной Украины

Новости спорта:Кирилл Марченко продлил контракт с южненцами.

Южненский "Химик" договорился о продлении контракта с воспитанником баскетбольной команды 22-летним атакующим защитником Кириллом Марченко.

Новое соглашение рассчитано на один сезон, сообщает ФБУ.

Вице-капитан "Химика" в прошлом сезоне Суперлиги Пари-Матч сыграл за южненцев 25 матчей регулярного чемпионата, в которых в среднем за 25 минут на площадке набирал 10,0 очка, делал 1,9 подбора и 1,6 передачи, реализуя 42,6 процента двухочковых и 38,2 процента трехочковых за 4,9 дальних атак за матч.

Недавно Марченко попал в финальную заявку национальной сборной Украины на матчи отбора на Евробаскет-2021 против Австрии и Венгрии.