Книга Коби Брайанта стала лучшим бестселлером в США

Новости спорта:Легендарный баскетболист перед смертью написал книгу для детей.

Книга легенды НБА Коби Брайанта возглавит рейтинг бестселлеров The News York Times.

Книга в соавторстве с Уэсли Кингом называется The Wizeard Series: Season One. Она сочетает в себе элементы фэнтези - волшебство и баскетбол.

Книга занимает первое место по продажам среди детских книг на Amazon.

Напомним, что после завершения карьеры Брайант занимался разными проектами. Он стал обладателем премии Оскар за короткометражный анимационный фильм "Дорогой баскетбол".

26 января 2020 года Брайант погиб в результате авиакатастрофы. Вместе с ним на борту была его дочь и еще семь пассажиров. Все они погибли.