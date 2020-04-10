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Джордан выиграл многолетний суд у китайской компании

Джордан выиграл многолетний суд у китайской компании
15:50 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Судебные разбирательства длились 8 лет.

Легенда НБА Майкл Джордан выиграл суд у китайской торговой марки, которая незаконно использовала его имя. Верховный суд Китая вынес решение в деле, длившемся 8 лет, в пользу Джордана, сообщает Clutch Points.

Компания Qiaodan Sports использовала в производстве китайский перевод имени баскетболиста. Легенда НБА уже выигрывал суд у компании в 2016 году, но ей до сих пор разрешили использовать имя в китайской транскрипции, но на английском языке Qiao Dan.

Несмотря на судебное решение, китайский производитель все еще может использовать свой логотип, который похож на эмблему Jumpman в линии обуви Air Jordan от Nike.

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Верховный суд передал дело об использовании логотипа на повторное рассмотрение в государственное ведомство интеллектуальной собственности Китая.

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Все по теме:

Китай, Баскетбол, Майкл Джордан, Новости баскетбола, Qiaodan Sports, Верховный суд Китая.
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