Джордан выиграл многолетний суд у китайской компании

Новости спорта:Судебные разбирательства длились 8 лет.

Легенда НБА Майкл Джордан выиграл суд у китайской торговой марки, которая незаконно использовала его имя. Верховный суд Китая вынес решение в деле, длившемся 8 лет, в пользу Джордана, сообщает Clutch Points.

Компания Qiaodan Sports использовала в производстве китайский перевод имени баскетболиста. Легенда НБА уже выигрывал суд у компании в 2016 году, но ей до сих пор разрешили использовать имя в китайской транскрипции, но на английском языке Qiao Dan.

Несмотря на судебное решение, китайский производитель все еще может использовать свой логотип, который похож на эмблему Jumpman в линии обуви Air Jordan от Nike.

Верховный суд передал дело об использовании логотипа на повторное рассмотрение в государственное ведомство интеллектуальной собственности Китая.