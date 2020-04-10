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Под эгидой ФБУ пройдет первая в истории баскетбольная Сyber Суперлига

Под эгидой ФБУ пройдет первая в истории баскетбольная Сyber Суперлига
17:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта:Чемпионат будет называться "Сyber Суперлига Пари-Матч".

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) и титульный спонсор мужской Суперлиги - TM Parimatch запускают первый в истории кибер чемпионат Украины, в котором примут участие профессиональные баскетболисты.

Чемпионат будет называться "Сyber Суперлига Пари-Матч", сообщает ФБУ.

Турнир стартует 17 апреля и продлится почти две недели. Он объединит 12 профессиональных украинских баскетболистов, которые должны определить чемпиона в игре NBA 2K20 на Sony Playstation 4.

Среди участников соревнований игроки сборной Украины, а также ведущие баскетболисты украинской Суперлиги.

Состав участников "Сyber Суперлиги Пари-Матч":

Игорь Бояркин ("Харьковские Соколы"), Александр Липовый ("Промитеас", Греция), Артем Пустовой ("Барселона", Испания), Исуф Санон, Максим Закурдаев (оба - "Днепр"), Роман Новиков, Вадим Прокопенко (оба - "Одесса"), Александр Кобец ("Черкасские Мавпы"), Юрий Кондраков, Вячеслав Петров (оба - "Киев-Баскет"), Александр Антипов ("Прометей"), Андрей Кожемякин ("Запорожье").

17 и 18 апреля состоятся игры группового этапа. Каждая из групп будет сформирована из трех геймеров, два лучших выйдут в плей-офф.

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Серии плей-офф пройдут до двух побед. 1/4 состоится 22 апреля, полуфиналы - 25 апреля. Финал и серия за 3-е место "Сyber Суперлига Пари-Матч" пройдет 28 апреля. Впоследствии будет объявлен состав групп и расписание группового этапа чемпионата.

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Баскетбол, ФБУ, Новости баскетбола, Сyber Суперлига Пари-Матч.
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