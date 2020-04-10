Многократный чемпион НБА может возглавить футбольный топ-клуб

Новости спорта:Экс-баскетболист может сменить на этом посту нынешнего главу Жан-Мишеля Ола.

Легендарный разыгрывающий Сан-Антонио Сперс, Шарлотт Хорнетс и сборной Франции Тони Паркер дал согласие на то, чтобы стать президентом футбольного клуба Олимпик Лион.

По информации SoFoot, экс-баскетболист может возглавить команду уже в 2024 году.

"Это честь для меня, что Жан-Мишель считает, что я могу стать президентом этого клуба. Мне еще нужно учиться, но я знаю, что если он когда-то попросит меня вступить в должность, то я не откажу", - сказал Тони.

Напомним, что в данный момент Паркер занимает пост президента баскетбольного клуба Вийербан, который базируется в пригороде Лиона. Большую часть своей карьеры француз провел в "шпорах", где становился чемпионом НБА в 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.