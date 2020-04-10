Шесть директоров Барселоны подали в отставку из-за конфликта с президентом

Новости спорта:Функционеры недовольны работой клуба в вопросе решения различных проблем.

Шесть директоров Барселоны подали в отставку и заявили, что в будущем клуб столкнется с трудностями, которые он будет не готов преодолеть с нынешним руководством. Об этом сообщает AS.

Среди членов управления клуба, которые добровольно решили покинуть свои должности, называются Эмили Русо, Энрике Томбас, Сильвио Элаяс, Мария Тейксидор, Хосеп Понт и Хорди Клазамилья.

Причиной отставки являются недовольство вышеперечисленных функционеров действиями клуба в условиях финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также скандалом, когда Барселона, якобы, потратила 1 миллион евро на поддержку президента каталонцев Жосепа Бартомеу и критику его оппонентов в социальных сетях.

Стоит отметить, ранее уже появлялась информация о конфликте Жозепа Бартомеу с вице-президентами Барселоны, которые впоследствии покинули свои посты в руководстве.