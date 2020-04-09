Барселона поставила Челси условие по трансферу Коутиньо

Новости спорта:Филиппе Коутиньо может пополнить ряды Челси на долгое время.

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо, в настоящее время выступающий на правах аренды за "Баварию", может вернуться в Англию, где ранее играл за "Ливерпуль".

Каталонцы продолжают вести переговоры по бразильцу с "Челси". Оба клуба готовы оформить переход Филиппе на правах аренды, и синие не против платить ему зарплату в полном объёме, однако стороны расходятся относительно судьбы футболиста после истечения договора.

Как сообщает Sport.es, "Барселона" хочет обязать лондонцев выкупить хавбека по окончании аренды за € 65 млн. "Челси" же готов увеличить клаусулу, но хочет сделать её активацию необязательной.

Ранее сообщалось, что в услугах Коутиньо также заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм Хотспур" и "Арсенал". В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провёл 22 матча в чемпионате Германии, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.