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Футболисты и баскетболисты Реала пошли на снижение зарплаты

Футболисты и баскетболисты Реала пошли на снижение зарплаты
20:40 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Зарплаты игроков будут снижены на 10-20%.

Мадридский "Реал" на своём официальном сайте сообщил о снижении зарплат в клубе в связи с паузой из-за пандемии коронавируса.

На снижение окладов согласились все футболисты и баскетболисты "Королевского клуба", а также члены руководства. Зарплаты будут снижены на 10-20% в зависимости от судьбы оставшейся части нынешнего сезона.

Розыгрыш чемпионата Испании был приостановлен из-за пандемии коронавируса, как и практически все спортивные соревнования в мире. К настоящему моменту в Примере сыграно 27 туров. Лидирует в турнирной таблице "Барселона", набравшая 58 очков. "Реал" занимает второе место и отстаёт от каталонцев на два балла. В последнем туре перед вынужденной паузой команда Зинедина Зидана уступила в гостях "Бетису" со счётом 1:2.

Ранее сообщалось, что Икер Касильяс хочет вернуться в Реал.

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ФК Реал, Футбол, Примера, Новости футбола, Коронавирус.
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