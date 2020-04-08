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Касильяс хочет вернуться в Реал

Касильяс хочет вернуться в Реал
15:56 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Икер Касильяс рассчитывает войти в систему мадридского клуба.

Бывший вратарь Реала Икер Касильяс заявил о желании вернуться в "Королевский клуб".

"Считаю Реал своим домом. Это правда, что я хотел бы вернуться в этот клуб однажды. Да, меня не было в этой команде последние 5 лет, но это ничего не меняет. Я провел в Реале 25 лет и убежден, что когда-нибудь вернусь", - приводит слова Касильяса Mundo Deportivo.

Напомним, что Касильяс перешел из Реала в Порту в 2015 году. Он сыграл более 700 матчей за первую команду "сливочных", став пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов. Также Икер дважды выиграл Суперкубок УЕФА и еще четыре раза - Суперкубок Испании.

Роналдиньо вышел из тюрьмы

Ранее Касильяс заявил, что будет баллотироваться на пост президента испанской Федерации футбола.

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ФК Реал, Футбол, Икер Касильяс, Новости футбола.
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