Михайлюк: В Украине уровень баскетбола поднимет сборная

Новости спорта:Михайлюк рассказал, что нужно сделать для того, чтобы поднять уровень отечественного баскетбола

Атакующий защитник клуба НБА "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк принял участие в прямом эфире в Instagram с главным тренером "Черкасских Мавп" Максимом Михельсоном.

Представитель Украины в сильнейшей баскетбольной лиге мира рассказал, что нужно сделать для того, чтобы поднять уровень отечественного баскетбола, сообщает Basket.com.ua.

"Сборной Украины нужно собрать очень хорошую команду и начать выигрывать. Мне кажется, это поднимет уровень и интерес не только у игроков, а и у болельщиков. Нужно открывать школы и академии, которые собирают детей в одном месте, как я начинал с 9-ти лет. Мы не просто три раза в неделю занимались баскетболом, мы работали два раза в день – перед занятиями в школе и после них. Если у меня не получалось приходить на тренировки, вы (обращается к Максиму Михельсону. – Ред.) приезжали ко мне в школу.

Мы тренировались с 7-ми до 8.30 утра. Это все должно начинаться с малого возраста, и относиться к этому нужно более профессионально", - сказал 22-летний уроженец Черкасс.