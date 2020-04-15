Легенда НБА: ЛеБрон – лучший игрок в истории баскетбола

Новости спорта:Билл Лэймбир коснулся вечной темы - ЛеБрон или Майкл.

Центровой Билл Лэймбир был частью "плохих парней" из Детройта, которые на протяжении многих лет соперничали с Чикаго Буллс Майкла Джордана.

Но бывший игрок Пистонс не считает Джордан лучшим игроком в истории.

"Я думаю, что ЛеБрон - лучший игрок, который когда-либо играл в эту игру", - рассказал нынешний тренер команды ЖНБА из Лас-Вегаса. - "Он 6 футов 8 фунтов ростом, 285 фунтов, бежит как ветер, прыгает из самого спортсаза. В конце концов, я твердо верю, что он лучший баскетболист в истории игры".

Лэймбир пояснил свое мнение.

"Когда ЛеБрон пришел в лигу, он с первого дня знал, как привлечь своих товарищей по команде, как сделать их частью победы. Это то, что Джордан сумел делать лишь спустя какое-то время".

Также экс-баскетболист вспомнил и чемпионские титулы игроков.

"Да, если смотреть на победы в чемпионатах, то здесь преимущество у Джордана, очевидно. Но я думаю, что если бы ЛеБрон выступал в любое другое время, он все равно был бы лучшим игроком Лиги".