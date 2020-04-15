В "Запорожье" рассказали, когда возобновят тренировки

Новости спорта:В баскетбольном клубе "Запорожье" рассказали, когда команда возобновит тренировочный процесс.

Руководство клуба, тренерский штаб и игроки решили начать занятия как только завершится карантин из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ФБУ.

Тренер запорожцев Валерий Плеханов подтвердил устные договоренности с руководством клуба и областной федерации о продолжении работы в БК "Запорожье". Впрочем никакой конкретики на данный момент нет.

Долгосрочные контракты с БК "Запорожье" имеют Яков Титов и Иван Михаев. Решение всех других кадровых вопросов должно начаться вместе с восстановлением тренировочного процесса.

Напомним, чемпионат Украины среди команд Суперлиги был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Команда БК "Запорожье" заняла в итоге восьмое место - 8 побед в 26-ти поединках.