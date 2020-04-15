Скачать
Среда, 15.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Хирн назвал новую страну для боя Усик - Чисора
Хирн назвал новую страну для боя Усик - Чисора
Как занимаются спортом во время карантина: фото из разных стран
Как занимаются спортом во время карантина: фото из разных стран
УЕФА решит судьбу футбола 21-22 апреля
УЕФА решит судьбу футбола 21-22 апреля
UFC планирует вернуться 9 мая
UFC планирует вернуться 9 мая

В "Запорожье" рассказали, когда возобновят тренировки

В "Запорожье" рассказали, когда возобновят тренировки
13:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта:В баскетбольном клубе "Запорожье" рассказали, когда команда возобновит тренировочный процесс.

Руководство клуба, тренерский штаб и игроки решили начать занятия как только завершится карантин из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ФБУ.

Тренер запорожцев Валерий Плеханов подтвердил устные договоренности с руководством клуба и областной федерации о продолжении работы в БК "Запорожье". Впрочем никакой конкретики на данный момент нет.

Долгосрочные контракты с БК "Запорожье" имеют Яков Титов и Иван Михаев. Решение всех других кадровых вопросов должно начаться вместе с восстановлением тренировочного процесса.

Члены сборных смогут возобновить тренировки уже с 16 апреля

Напомним, чемпионат Украины среди команд Суперлиги был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Команда БК "Запорожье" заняла в итоге восьмое место - 8 побед в 26-ти поединках.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, ФБУ, Новости спорта, Валерий Плеханов, БК Запорожье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игроки Олимпика пожизненно дисквалифицированы
02 Шахтер запускает клубный телеканал
03 Челси выставил на трансфер игрока с самой большой зарплатой
04 Хирн назвал новую страну для боя Усик - Чисора
05 Экс-игрок Динамо: Очень печально видеть Шахтер лидером
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь