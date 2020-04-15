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Члены сборных смогут возобновить тренировки уже с 16 апреля

Члены сборных смогут возобновить тренировки уже с 16 апреля
12:35 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Фейсбук

Новости спорта:Спортсмены смогут вернуться к тренировкам в надлежащих условиях с 16 апреля.

Кабинет министров Украины сегодня, 15 апреля, рассмотрит вопрос о возобновлении тренировок для членов национальных сборных. Решение касается всех видов спорта, включая олимпийских, паралимпийских и неолимпийских. Об этом сообщил народный депутат, борец греко-римского стиля Жан Беленюк.

Решение позволит спортсменам тренироваться в надлежащих условиях во время карантина. Предполагается, что члены сборных смогут возобновить тренировки уже с 16 апреля.

Ранее Верховная Рада проголосовала за внесение изменений в бюджет на 2020 год, что существенно сократило финансирование Министерства молодежи и спорта. Также Президент Украины Владимир Зеленский назначил президентские стипендии ряду украинских спортсменов, среди которых чемпионы мира Жан Беленюк, Дарья Белодед и Ольга Харлан, а также серебряные и бронзовые призеры мирового первенства Ярослава Магучих, Марина Бех-Романчук, Михаил Романчук и Олег Верняев, помимо прочих.

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В Украине продлены ограничения из-за пандемии коронавируса. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в апреле не ожидается никаких ослаблений карантина. Ограничения, касающиеся занятий спортом, остаются в силе как минимум на месяц.

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НОК, Новости спорта, НОК Украины, Жан Беленюк.
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